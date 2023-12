Le RWDM s'est imposé ce samedi soir face à STVV (3-0). Les hommes de Claudio Caçapa ont réalisé une prestation aboutie et renouent avec la victoire en championnat.

Belle soirée pour le RWDM. Face à un Saint-Trond jamais évident à affronter, les Molenbeekois ont tenu le zéro derrière, tout en sachant concrétiser leurs occasions. Une première victoire en championnat depuis plus d'un mois.

Claudio Caçapa, le coach du RWDM, s'est montré satisfait dans son interview d'après-match. "Était-ce notre meilleur match de la saison ? Tout a fait", a commencé le Franco-brésilien, selon des propos relayés par SudInfo.

Match référence pour le RWDM

"Offensivement, on met trois buts, défensivement on en prend pas. Cela nous manquait, car cela faisait trois mois qu’on n’avait plus gagné à la maison. On avait vraiment hâte de jouer et de gagner avec la manière. Je suis très content."

Caçapa appréciait la solidité de ses hommes derrière lors de la première demi-heure, lorsque STVV poussait pour ouvrir le score. "Les vingt premières minutes, Saint-Trond nous a baladés (...) A partir de là, on a pris confiance et on a mérité de mettre ces trois buts. Saint-Trond a peut-être eu plus le contrôle mais on a été plus efficace."