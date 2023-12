Un partage mérité pour Anderlecht ? Mark van Bommel pas de cet avis, Brian Riemer lui répond

Match sous tension entre l'Antwerp et Anderlecht. Les deux coachs ont même été avertis.

De retour dans le onze de base d'Anderlecht, Théo Leoni a ouvert le score de la tête grâce à une grosse bourde de Jean Butez. En interview d'après-match, il déclare trouver le partage logique : "On a très bien commencé, c’était beaucoup plus équilibré en première mi-temps, on savait qu’ils allaient pousser pour revenir au score en deuxième mi-temps, avec les supporters en face du goal ce n’était pas facile" déclare-t-il au micro d'Eleven.

Un avis que ne partage pas Mark van Bommel, remonté contre l'arbitrage d'Erik Lambrechts : "On a eu beaucoup plus d’occasions, on aurait mérité de gagner ce match. Aussi selon moi Augustinsson doit prendre un deuxième carton jaune, je ne comprends pas l’arbitre sur ce coup-là".

Après la rencontre, Brian Riemer a lui aussi été dire sa façon de penser à l'arbitre : "Il a ajouté 30 secondes pour un changement super rapide qu’on a fait dans les arrêts de jeu. Si tu commences à compter comme ça, tu mets 20 minutes de temps additionnel alors. Mais bon, j’étais nerveux parce qu’on était sous pression. J’avais envie que ça s’arrête (rires).”