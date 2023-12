Retour providentiel pour Vincent Kompany : "une grande surprise pour nous"

Ce weekend, Lyle Foster a rejoué avec Burnley. Un retour plus important qu'il n'y paraît.

Auteur de 3 buts et 2 assists lors de ses six premiers matchs de Premier League, Lyle Foster n'avait plus joué depuis le 21 octobre avec Burnley. Samedi, il est monté à la mi-temps pour tenter (en vain) de renverser la vapeur contre Everton. L'ancien attaquant de Westerlo se remet progressivement de sa dépression.

Un retour plus rapide que prévu : "Ce fut aussi une surprise pour nous. Nous ne nous attendions pas à ce qu’il revienne. Mais les experts ont signalé l’importance pour Foster de rester dans son environnement naturel. Le football fait partie de sa vie, il doit le faire pour être heureux" explique Vincent Kompany sur le site du club.

L'entraîneur des Clarets reste tout de même prudent : "Il est important de savoir ce que l'on fait. Nous suivons ce que disent les experts médicaux, pas à pas. Il reste avec l’équipe, avec les gens qu’il voit comme des amis. Cela fait partie de sa guérison". Un retour qui boostera à coup sûr le moral de l'équipe, qui se bat pour le maintien.