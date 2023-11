Triste nouvelle à Burnley : Kompany privé d'un joueur pour causes de "santé mentale"

La santé mentale des joueurs de football est encore un sujet tabou à l'heure actuelle. Burnley et Vincent Kompany ont cependant décidé de communiquer ouvertement sur le sujet concernant Lyle Foster, l'attaquant sud-africain passé par Westerlo.

Lyle Foster (23 ans) a déjà souffert de troubles de la santé mentale par le passé, et Burnley a annoncé ce jeudi que son attaquant sud-africain allait désormais être laissé au repos pour une durée indéterminée. "Lyle nous a récemment fait savoir qu'il continuait à vivre avec des problèmes liés à sa santé mentale et qu'il avait demandé de l'aide", communique le club.

Foster, passé également par Westerlo, est donc désormais "pris en charge par des spécialistes" afin de retrouver la forme et la santé. "Nous vous demandons de faire preuve de compréhension et de respecter la vie privée de Lyle dans cette affaire et nous ne ferons aucun autre commentaire jusqu'à nouvel ordre", conclut Burnley.

Lyle Foster a inscrit 3 buts en 7 matchs cette saison sous les ordres de Vincent Kompany. Une perte, donc, pour les Clarets qui luttent avec difficulté pour leur maintien en Premier League. Mais la santé de l'international sud-africain (13 caps) passe avant tout.