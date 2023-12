Noah Ohio sur les tablettes... d'un autre club de 777 Partners ?

Noah Ohio pourrait-il quitter le Standard ? Selon La Dernière Heure, il y a de l'intérêt... en provenance d'un autre club du portefeuille de 777 Partners.

Prendre dans la poche gauche pour mettre dans la poche droite : une méthode régulièrement pratiquée au sein des "galaxies" qui fleurissent dans le football mondial ces dernières années. Et le Standard de Liège pourrait en être victime. Selon La Dernière Heure, généralement très bien informée concernant les Rouches, Noah Ohio (20 ans) serait ainsi sur les tablettes... du Genoa.

Le club génois, l'un des plus importants au sein de la galaxie 777 Partners, serait ainsi intéressé par l'attaquant international espoir néerlandais. Des départs sont à prévoir au Standard cet hiver, et celui d'Ohio ne serait pas inenvisageable car le joueur déçoit cette saison, n'ayant pas encore inscrit le moindre but en 13 rencontres de championnat.

Noah Ohio conserve cependant une certaine cote (2,5 millions d'euros selon Transfermarkt) en partie grâce à ses performances avec les U21 néerlandais. Selon la DH, il pourrait être prêté au Genoa avec option d'achat.