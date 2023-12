Voici le format que prendrait la fameuse Super League, concurrente de la Champions League

La Super League est désormais libre de voir le jour. C'est la conséquence de la décision de la Cour européenne de justice, rendue ce 21 décembre, et qui a jugé illégal le monopole dont disposait jusque là l'UEFA sur l'organisation de compétitions internationales.

Dès l'annonce de cette petite bombe dans le microcosme footballistique, les spéculations ont été bon train. Quels clubs rejoindraient cette Super League ? De nombreux géants d'Europe ont déjà annoncé qu'ils resteraient fidèles à l'UEFA (lire ici).

Mais si malgré ces rebuffades, le Real Madrid et le FC Barcelone, fers de lance du projet, étaient rejoints par suffisamment de clubs, voici le format que pourrait prendre la Super League. C'est le toujours bien informé Fabrizio Romano qui le révèle : il y aurait 64 équipes, en 3 divisions avec promotions et relégations. Les équipes disputeraient 14 matchs, 7 à la maison et 7 à l'extérieur. Enfin, il y aurait... des Playoffs, à la Belge donc !

