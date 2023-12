Romelu Lukaku clame haut et fort ce qu'il veut voir à la Roma !

Romelu Lukaku a encore été décisif ce samedi, inscrivant le 2-0 face au champion en titre, le Napoli. L'attaquant belge a ensuite envoyé un message clair.

Romelu Lukaku est en grande forme et a inscrit son 8e but de la saison en Serie A. Une superbe performance des Giallorossi dans un match tendu, que le Napoli a fini à 9 contre 11. Et cette tension, Lukaku aimerait la voir plus souvent : "Nous devons essayer d'être méchants à chaque rencontre", lâchait ainsi Lukaku à la Rai après le match.

Le prochain rendez-vous, c'est un déplacement à la Juventus, où Lukaku n'est jamais vraiment le bienvenu. "Nous devons être calmes. Cette semaine est très importante, la Juventus est une très bonne équipe mais nous irons là-bas pour faire le meilleur résultat possible", assure le buteur belge.

Lukaku est en train de réussir son pari : totalement relancé à la Roma, il a rappelé à l'Italie son meilleur niveau de jeu. Mais la Louve n'a aucune option d'achat, et une offre venue d'Arabie Saoudite pourrait tout changer (lire ici)...