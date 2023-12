Au bord du gouffre, Ostende adresse un message d'espoir

Le navire d'Ostende est sur le point de couler. Le club a été sanctionné d'un retrait de point en Challenger Pro League. Une seconde pénalité a même été prononcée dans la foulée.

Ostende, qui était déjà dans une situation financière et administrative catastrophique, se retrouve désormais lanterne rouge du classement de Challenger Pro League.

Benjamin Ehresmann, PDG par par intérim du KVO, a publié un message de Noel sur le site internet du club.

En s'adressant aux supporters, partenaires et sponsors du club, il écrit un message d'espoir. "Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que nous puissions envisager dès que possible des temps meilleurs, plus fructueux et plus cohérents. Concrètement, cela signifie que nous continuons à travailler sur une reprise réussie du club, que nous résolvons les dossiers complexes du passé et que nous effectuons tous les paiements nécessaires à court terme pour que notre réduction de points soit levée."

Ostende a récemment interjeté appel suite aux sanctions qui lui ont été imposées. "Notre appel a été enregistré, il ne nous reste plus qu'à attendre que l'appel soit jugé. Cependant, j'ai la conviction que nous mènerons cette dure épreuve à son terme."