Critiqué chez les Diables, Wout Faes est de retour au sommet de sa forme avec Leicester

En grande difficulté depuis quelques mois, le défenseur central revient progressivement à son meilleur niveau. Une aubaine à moins de six mois de la sélection pour l'Euro 2024.

Critiqué à de nombreuses reprises pour ses performances avec les Diables, Wout Faes est néanmoins presque assuré de disputer l'Euro 2024. Titulaire lors de la quasi-totalité des rencontres sous Domenico Tedesco, le défenseur ne rassure pas toujours, mais semble être un pion intouchable pour notre sélectionneur.

Wout Faes ne s'inscrira certainement pas dans la lignée des défenseurs historiques qu'a connu notre plat pays, mais l'ancien Ostendais peut tout de même ramener de précieux services. Six mois avant la sélection pour l'Euro, il est, en tout cas, de retour au sommet de sa forme.

D'ailleurs, le Diable Rouge fait partie de l'équipe de la semaine en Championship. Avec 85% de temps de jeu depuis le début de la saison, l'arrière central de Leicester est largement leader du championnat avec les Foxes, six longueurs devant Ipswich Town et.. 13 points devant Leeds et Southampton, qui se disputent la troisième place.