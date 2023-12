Sans Lavia, Chelsea crucifie Kaminski et enchaîne enfin

Chelsea a clôturé une année 2023 catastrophique sur une note positive. Les Blues ont enchaîné une 2e victoire de rang en battant Luton Town (2-3).

Sans Roméo Lavia sur la feuille de match, Chelsea est parvenu à s'imposer lors de son déplacement à Luton Town ce samedi après-midi.

Les Blues ont ouvert le score à la 12e minute via Cole Palmer. Madueke a alourdi la marque à la 37e. Luton Town n'est pas parvenu à revenir dans le match et a encaissé un 3e but en seconde mi-temps, des oeuvres de Palmer.

Chelsea s'est ensuite fait très peur. Les coéquipiers de Thomas Kaminski, titulaire dans les cages, ont marqué deux buts en quelques minutes, revenant à 2-3.

Les Londoniens tiendront finalement le coup. Ils remportent leur 2e victoire d'affilée, ce qui va leur faire le plus grand bien. Chelsea est 10e de Premier League et revient à un point de Newcastle. Luton Town, où évolue également le Belge Albert Sambi Lokonga - titulaire et remplacé ce samedi-, est 18e.