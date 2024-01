🎥 Enfin ! La délivrance pour ce flop du Club de Bruges

Roman Yaremchuk n'avait pas encore trouvé le chemin des filets en Liga avec le FC Valence. C'est enfin chose faite !

L'année 2024 sera-t-elle celle de la renaissance pour Roman Yaremchuk (28 ans) ? L'attaquant ukrainien prêté au FC Valence a en tout cas débuté l'année par un but. Aligné d'entrée de jeu ce mardi contre Villarreal, Yaremchuk a ouvert le score à la 4e minute de jeu.

Ce n'était que la 4e titularisation de la saison en Liga pour Roman Yaremchuk, qui a là inscrit son premier but en championnat. L'Ukrainien avait marqué un but en Coupe du Roi face à Arosa au début du mois de décembre. Reste désormais à voir s'il est bel et bien lancé. Valence l'espère, mais le Club de Bruges également.

Yaremchuk, pire flop de l'histoire de Bruges ?

Le transfert de Roman Yaremchuk a en effet été un véritable accident industriel chez les Blauw & Zwart. Bruges a payé 17 millions d'euros pour l'ancien de La Gantoise en août 2022. Une somme qui reste un record en Jupiler Pro League, si l'on excepte le transfert "fantôme" d'Ernest Nuamah au RWDM pour 25 millions.

Depuis, Yaremchuk n'a marqué que 6 buts en 32 matchs pour le Club et sa valeur a baissé jusqu'à 3 millions actuellement selon Transfermarkt. L'Ukrainien est sous contrat jusqu'en 2026, et Bruges serait donc ravi de le voir se relancer en 2024 afin d'en tirer une certaine somme l'été prochain...