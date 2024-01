Le favori au Soulier d'Or ? "Ce serait assez logique"

Le 18 janvier prochain, on connaîtra l'identité du Soulier d'Or 2023. Cela devrait, selon toute vraisemblance, être un joueur de l'Antwerp.

Qui succèdera à Simon Mignolet, couronné l'année passée ? Le 18 janvier prochain, le Soulier d'Or 2023 sera décerné à Anvers lors du 70e gala du Soulier d'Or organisé par Het Laatste Nieuws. Et pour l'occasion, on s'attend à ce que ce soit un joueur de l'Antwerp qui soulève la "godasse" dorée.

Reste à savoir lequel, mais un joueur est en tête des pronostics : Toby Alderweireld (34 ans). Le capitaine de l'Antwerp était le joueur le plus régulier de son équipe et en est devenu le héros avec un but déjà légendaire, dans les derniers instants du dernier match des Playoffs la saison passée. Lors de ce second tour, Alderweireld est resté solide, et aucun prétendant ne paraît se détacher pour le coiffer sur le poteau.

"Suis-je le favori ? J'ai du mal à le dire. Mais ce serait logique qu'un joueur de l'Antwerp gagne le Soulier d'Or", reconnaît l'ex-Diable Rouge lui-même sur Sporza. "Nous avons tout gagné en Belgique, atteint les poules de la Ligue des Champions". Et Alderweireld se verrait bien chaussé d'or.

"Je ne cache pas que j'adorerais le gagner, bien sûr. C'est la plus grande récompense possible en Belgique. C'est la première cérémonie de remise des prix que j'ai regardé quand j'étais petit", révèle le capitaine de l'Antwerp. Réponse le 18 janvier.