Johan Bakayoko a déjà défini son plan au PSV : "J'essaye clairement de l'imiter"

Johan Bakayoko est en train d'exploser sous les couleurs du PSV. Mais le jeune Diable Rouge ne veut pas s'enflammer et souhaite suivre une trajectoire toute tracée : celle de Cody Gakpo.

Très courtisé par diverses écuries européennes, Johan Bakayoko a fait son choix et veut prolonger l'aventure au PSV Eindhoven. Le Diable Rouge a trouvé le joueur qu'il veut imiter.

"Cet intérêt n'est pas nouveau, cela fait un an. On s'y habitue. J'ai fait le choix de rester au PSV cet été, les conditions y sont parfaites pour mon développement. J'ai un plan clair et je vois ce qu'un joueur comme Cody Gakpo a fait. J'essaye clairement de m'inspirer de lui, de l'imiter" déclare-t-il à propos de celui qui a quitté Eindhoven pour Liverpool en janvier dernier après cinq saisons dans le noyau A du PSV.

Pour le moment, le joueur de 20 ans enchaîne et compte 4 buts et 13 passes décisives depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. "Cela se passe super bien. Je m'en rends à peine compte, tout va tellement vite. Je suis un joueur professionnel, mais je suis toujours le même que le petit Johan de 14 ans."

Pour s'aider dans la vie de tous les jours, Johan Bakayoko tient un journal manuscrit. Il y note toutes sortes de choses. "Cela me donne une structure, un plan. Je note des objectifs, des points à améliorer, des choses qui m'inspirent, ce qui me rend heureux ainsi que des conseils simples, comme celui de boire deux à trois litres d'eau par jour et de bien dormir" a-t-il conclu, dans un entretien accordé au Telegraaf.