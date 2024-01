Après son transfert "fantôme" au RWDM, John Textor est encore critiqué pour ses transferts flous

Les méthodes de John Textor sont parfois un peu floues, et certains ne se privent pas de le lui faire remarquer. Mais le propriétaire américain a répondu à ses détracteurs.

L'été passé, John Textor avait réalisé le transfert entrant le plus cher de l'histoire du football belge : Ernest Nuamah, arrivé pour 25 millions d'euros... au RWDM. Un transfert fantôme puisque le Ghanéen était immédiatement envoyé à l'Olympique Lyonnais. Une façon de contourner les sanctions financières qui sévissent contre le club rhodanien.

Et cet hiver, rebelote : Textor s'est livré à des petits arrangements entre amis. Plus précisément, entre Botafogo, l'un des clubs d'Eagle Football, et l'OL. Lucas Perri (26 ans) et Adryelson (25 ans) débarquent du Brésil, tandis que Jeffinho (24 ans) retourne à Botafogo d'où il était arrivé pour 10 millions d'euros il y a un an.

Les supporters de Botafogo, notamment, soulignent que Lyon a acheté Perri et Adryelson largement en-dessous des prix du marché. Tous deux valent 8 millions d'euros, et débarquent pour 3,25 et 3,58 millions d'euros. Mais comme John Textor lui-même l'explique sur Twitter : "Il ne s'agit que d'un achat pour 50% des droits" des joueurs - l'autre moitié restant... à Botafogo, donc à Eagle Football ? Plutôt nébuleux.

L'explication est fournie dans le communiqué de l'OL annonçant la venue des deux Brésiliens : les 50% restant seront fournis à Botafogo en cas de revente future. Quoi qu'il en soit, on est dans le schéma "poche gauche - poche droite" si cher à John Textor, mais pas illégal, il s'en assure bien évidemment avant chaque transaction.