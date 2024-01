Les cinq enseignements de la première conférence de presse d'Ivan Leko au Standard

Ce vendredi, Ivan Leko a donné sa première conférence de presse en tant que nouvel entraîneur du Standard de Liège. Voici les cinq enseignements à tirer de ce premier discours.

Le retour d'un football dominant au Standard ?

On se rappelle ses passages en Belgique, notamment à Bruges et à l'Antwerp. Ivan Leko aime que son équipe domine le jeu et mette la pression sur son adversaire. Un premier changement par rapport à Carl Hoefkens, qui autorisait que le Standard laisse la possession, même à Sclessin, pour procéder via des transitions rapides.

"J'essaye déjà de créer des idées, dans ma tête (...) On veut dominer, décider du résultat des matchs, jouer avec passion, envie et énergie, en apportant de la verticalité et beaucoup de joueurs dans le rectangle. Le dispositif ne change pas grand-chose, le plus important est notre manière de jouer" assurait-il d'ailleurs.

Un entraîneur conscient de sa lourde tâche

C'est peut-être la grande différence entre les discours de Ronny Deila, de Carl Hoefkens et celui d'Ivan Leko. Le Croate est pleinement conscient du chantier dans lequel il débarque, et de la tâche immense à laquelle il sera confronté.

"Le défi est grand, mais je vois de la motivation et du potentiel (...), Ce sera difficile de faire de grands changements en quelques mois (...), Le premier objectif est de rendre du bonheur aux gens."

Il l'a rappelé : les équipes qui se disputent les Play-Offs 1 sont nombreuses, et mieux armées actuellement que le Standard. Le club doit revenir à sa place, mais la tâche ne sera pas aisée. Un discours différent de celui de ses prédécesseurs, qui évoquaient déjà les Play-Offs 1 et l'Europe très rapidement... et prématurément.

© photonews

Les jeunes vont compter

Pour la première fois de sa carrière, Ivan Leko a à sa disposition une seconde équipe professionnelle, en Challenger Pro League. "Ça change plusieurs choses. Je veux leur ouvrir les portes. Avec mon expérience, je sais que les jeunes m'ont toujours aidé à devenir un meilleur entraîneur" lançait Leko, qui va donc utiliser le vivier que représente le SL16 FC.

Cependant (et c'est une manière de raisonner qui ressemblait à celle d'Hoefkens), il n'est pas question de "donner" la place aux jeunes. "Je veux offrir la possibilité aux jeunes de venir en équipe première, mais je ne veux pas leur donner leur place. On espère qu'ils saisiront leur chance et que plusieurs d'entre eux pourront prochainement rejoindre l'équipe première".

Ivan Leko a rejoint le Standard pour le long terme

L'ancien T1 d'OHL, STVV, Bruges et l'Antwerp a signé un contrat de 2.5 ans au Standard. Une première partie de saison pour découvrir son noyau, effectuer les ajustements nécessaires, connaître les moindres détails de son groupe, avant de se lancer dans deux saisons déterminantes pour l'avenir du club.

"Si le contrat avait été de six mois, je ne serais pas ici. Les Play-Offs 1 ne semblent plus possibles cette saison, donc nous avons besoin de temps pour devenir meilleurs."

© photonews

Il parle les trois langues du vestiaire

Ivan Leko est un entraîneur polyglotte. Il parle évidemment croate, mais aussi l'anglais, la langue principale du vestiaire. À la suite de son passé en Belgique, il est aussi capable de s'exprimer en néerlandais, et en français. Les trois langues principales du vestiaire.

C'est le français qu'Ivan Leko maitrise un petit peu moins. Mais il nous l'assurait, cela ne va pas durer longtemps. "Je parle un petit peu français, mais pas encore assez pour pouvoir m'exprimer devant vous" répondait Leko à la question de la langue utilisée lors de cette conférence de presse. "Mais ne vous inquiétez pas, je vais rapidement me mettre à niveau et je pourrai prochainement vous répondre en français."

Lors de son premier entraînement, Ivan Leko se serait exprimé en français avec certains jeunes, ce qui prouve qu'il est loin de partir du niveau 0. Bientôt, Ivan Leko maitrisera presque parfaitement les trois langues, et c'est une bonne chose pour le vestiaire du Standard.