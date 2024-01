Un transfert record dès cet hiver pour le Club de Bruges ?

Antonio Nusa, 18 ans, est un joueur très convoité. L'été dernier, Chelsea avait déjà fait une offre de 30 millions d'euros, mais celle-ci avait été rejetée. Il était prévu qu'il mûrisse une année de plus au Club de Bruges, mais un départ cet hiver semble possible...

Antonio Nusa n'a pas dû en revenir lorsque cet été, Chelsea est venu avec une enveloppe de 30 millions d'euros. "Cela m'a surpris moi aussi. Je me suis dit : 'Wow, c'est beaucoup d'argent'. Seulement, nous savions depuis un certain temps ce que nous allions faire, donc cela ne m'a pas beaucoup stressé. Dans l'ensemble, je suis resté calme", a déclaré l'international norvégien dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws.

"Honnêtement, je n'ai pas pensé à partir un seul instant", a continuié Nusa. "J'avais prévu de rester une saison de plus au Club de toute façon. Même cet hiver, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais ce plan n'a pas changé."

Nusa sera-t-il le nouveau transfert record du Club de Bruges ? "(La somme de mon transfert ?) Ce n'est pas à moi de le dire. J'essaie simplement de jouer au football le mieux possible. C'est ce que j'aime le plus et ce que j'ai toujours fait. Cette offre (de Chelsea) n'a rien changé à cela."