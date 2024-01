Le KV Ostende donne des nouvelles de son joueur dans un état critique après un grave accident de voiture

Le KV Ostende n'a pas disputé un match amical contre Knokke, comme prévu, ce dimanche. En effet, le Côtier Dapo Mebude a été impliqué dans un grave accident de voiture, ce week-end.

Le joueur de 22 ans a été emmené à l'hôpital "dans un état critique" selon le Nieuwsblad, pour subir une opération. Ce dimanche soir, le KVO renseigne sur ses canaux officiels que Dapo Mebude a bien été opéré avec succès. Ce lundi, le club aura davantage d'informations quant à sa situation.

Dapo Mebude is na zijn ongeval succesvol geopereerd. Morgen krijgen we meer uitsluitsel over zijn situatie.

We bedanken de medische staf van het AZ Brugge voor de goede zorgen.



We denken aan Dapo en z'n familie en wensen hen veel sterkte en beterschap toe. pic.twitter.com/uxvjzBNdWE