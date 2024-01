La promesse non tenue de Mehdi Bayat qui agace les supporters carolos

Le Sporting Charleroi est parti en stage, et doit absolument préparer au mieux 2024. Pour ce faire, les supporters espéraient des renforts en début de mercato.

Le Sporting Charleroi va-t-il transférer en masse cet hiver ? Les supporters l'espèrent. Il est vrai que Felice Mazzù a besoin de renforts s'il veut au plus vite s'éloigner de la zone rouge, où les Zèbres ne sont pas à leur place. Ou plutôt : ou le club n'est pas à sa place. Car en termes de qualité, Charleroi est peut-être à peine plus bas que ce que le noyau le permet.

Pas de buteur de haut niveau, des "stars" (Ilaimaharitra, Zorgane, Morioka) qui sous-performent cette saison, des transferts qui n'amènent que ponctuellement ce qu'on espérait d'eux (Dabbagh, Bernier, Trebel...) : a priori, Charleroi a besoin de renforts. Mais selon les observateurs du club, on ne doit pas s'attendre à des folies au Mambourg. La priorité, ce serait un défenseur ; Bessilé est parti, Marcq se heurte aux limites de son âge.

Les promesses de Bayat agacent les supporters

Ce(s) renfort(s), cependant, tarde(nt) à arriver. Nous ne sommes bien sûr que le 9 janvier, mais Mehdi Bayat a eu la mauvaise inspiration... de promettre leur arrivée avant le départ en stage. Ou, du moins, de promettre qu'il allait tout faire pour - dans le langage des supporters, cela fait souvent office de promesse. Promesse non tenue.

© photonews

On a coutume de dire qu'une promesse n'engage que celui qui y croit ; c'est tristement vrai dans le monde du football. Mais il fallait être optimiste pour penser que Charleroi, club au budget limité et aux arguments guère meilleurs, allait attirer foule avant le premier week-end de janvier. Parmi tous les clubs belges, ils sont rares, ceux qui ont déjà entamé leur campagne de transferts.

Le problème de Charleroi, c'est que ces rares clubs ayant lancé leur mercato sont des rivaux. Renaud Emond a renforcé l'AS Eupen (un transfert signé Mogi Bayat, d'ailleurs, mais on doute que le Rouche pur jus Emond eut aimé devenir Zèbre). Jonathan Afolabi a rejoint Courtrai, et ressemble à une très bonne pioche. Le RWDM a attiré l'ailier brésilien Carlos Alberto, profitant des connexions de Textor. Trois candidats à la descente, trois renforts qui peuvent faire la différence dans la dernière ligne droite. À Charleroi, on semble estimer que le quatuor Stulic-Badji-Benbouali-Dabbagh, 7 buts à eux 4 (dont 4 pour le seul Dabbagh), suffira. En termes de nombre, c'est sûr, mais en termes de qualité ?

Les Storm Ultras avaient mis un gros "coup de pression", comme on dit dans le jargon, au Sporting Charleroi avant le dernier match de championnat. Mazzù échappait globalement à l'ire du public, mais la direction, elle, a dû avoir les oreilles qui sifflaient. Et malgré la victoire, une exigence marquée en grand : un groupe prêt dès le stage. Chaque jour jusqu'au départ, les ultras faisaient le décompte, rappelant la fameuse promesse de leur administrateur-délégué. Avec humour. Avec, aussi, amertume. Ils ont probablement péché par naïveté. Mais la direction carolo joue avec le feu, car en cas de mauvais résultats à la reprise, le Mambourg ne sera pas patient...