Les enchères grimpent pour cette cible du Club de Bruges

Jonah Kusi-Asare. Ce nom ne vous dit probablement pas grand-chose. Pourtant, le jeune attaquant de l'AIK, en Suède, est déjà la cible de plusieurs grands clubs européens.

Outre le Club de Bruges, le PSV Eindhoven mais aussi le Bayern de Munich s'intéressent à l'international U17 suédois, qui n'a pourtant joué que 4 matchs à l'échelon professionnel.

Les Bavarois semblaient les mieux placés sur le dossier. Pourtant, selon les informations de Fabrizio Romano, la première offre - à hauteur de 4 millions d'euros - aurait été refusée. L'AIK demande 6 millions d'euros sur son joueur. D'autres clubs pourraient rentrer dans la danse, et donc le prix de Kusi-Asare potentiellement augmenter davantage.

🔴🇸🇪 Excl: Bayern first official bid to sign 16-year old striker Jonah Kusi-Asare has been rejected by AIK Solna.



€4m proposal still not enough to agree with AIK as they want around €6m fee to make the deal happen.



PSV Eindhoven, Club Brugge and more clubs can enter the race. pic.twitter.com/LZwkTjhOLn