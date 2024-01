Un jeune talent de Pro League réagit à l'intérêt de la Bundesliga

Mathias Delorge est l'un des jeunes talents révélés à Saint-Trond cette saison. Le Canari peut même compter sur de l'intérêt en provenance de Bundesliga.

La présence de Thorsten Fink sur le banc de STVV a probablement attiré les regards des clubs allemands. En effet, le jeune Mathias Delorge (19 ans) aurait tapé dans l'oeil de l'Eintracht Francfort. Le milieu de terrain des Canaris n'a pas manqué un seul match cette saison, et est même devenu international belge U20.

Mais Delorge ne pense pas encore à un départ. "Il ne faut jamais dire jamais en football, mais je veux surtout jouer beaucoup de matchs à ce niveau cette saison. C'est flatteur que de telles équipes pensent à moi, bien sûr, mais ça ne change rien pour moi", assure le Trudonnaire dans Het Belang Van Limburg.

Mathias Delorge veut ainsi "continuer à jouer", rien d'autre, et c'est au Stayen qu'il a le plus de chances d'y parvenir. En plus de Francfort, un club du top belge serait également intéressé par le milieu de terrain, auteur d'un but et 3 passes décisives cette saison.