Resté à l'Union malgré de l'intérêt en Bundesliga, Loïc Lapoussin évoque son avenir en Pro League

L'été dernier, Loïc Lapoussin aurait pu quitter l'Union Saint-Gilloise. Le milieu gauche est finalement toujours bien au Parc Duden, et veut accomplir une quête particulière avant de quitter le navire.

Titulaire indiscutable, Loïc Lapoussin a déjà participé à 28 rencontres toutes compétitions confondues, cette saison, avec l'Union. Le milieu gauche est un joueur clé d'Alexander Blessin et aurait pu quitter la capitale dès l'été.

"En fin de saison, cela fera quatre ans que je serai au club. L'été dernier était peut-être le moment parfait pour tenter une nouvelle aventure, mais cela ne s'est pas passé comme prévu. Je me sens bien à l'Union, le club m'a tout donné. Mais un footballeur veut toujours évoluer le plus haut possible" a-t-il déclaré dans les colonnes de l'Avenir.

Il y a quelques mois, c'est le Werder Brême qui était le plus insistant pour enrôler le Malgache. Lapoussin ne ferme pas la porte à un départ dans l'avenir, mais il doit d'abord terminer une quête importante à l'Union.

"J'en ai entendu parlé, et j'aurais pu être intéressé. La Bundesliga est un grand championnat. Mais j'aurai peut-être encore mieux dans le futur. L’objectif sera de jouer dans un championnat supérieur en regardant l’aspect sportif, mais sans négliger l’aspect financier. Je ne ferme aucune porte, mais je veux premièrement rapporter un titre au Parc Duden