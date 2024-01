Catastrophe pour un favori de la CAN : une star se blesse juste avant la compétition

Très mauvaise nouvelle à quelques jours de l'entrée en lice pour le Cameroun. Vincent Aboubakar, qui avait notamment marqué les esprits au Mondial, s'est blessé.

Vincent Aboubakar (31 ans) va-t-il manquer la Coupe d'Afrique des Nations ? L'attaquant du Besiktas se serait blessé ce vendredi à l'entraînement, à trois jours de l'entrée en lice du Cameroun face à la Guinée. Selon CFoot, les premiers diagnostics sont assez pessimistes, et Aboubakar devrait manquer la CAN. En 2022, le Camerounais avait terminé meilleur buteur de la compétition avec 9 réalisations.

Ce serait une petite catastrophe pour les Lions Indomptables, car Vincent Aboubakar est un pilier offensif avec 37 buts en 97 caps. Lors de la Coupe du Monde 2022, il avait également marqué les esprits avec un splendide but contre la Serbie. Le forfait du buteur de Besiktas (qui compte 11 buts cette saison pour le club turc) n'a pas encore été officialisée, mais devrait l'être dans les heures à venir.

Le Cameroun affrontera la Guinée, la Gambie et le Sénégal dans le groupe C de la CAN. Ils affrontent la Guinée ce lundi à 18h.