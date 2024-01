🎥 Scénario totalement fou en Challenger Pro League : la lanterne rouge fait chuter le leader !

Le championnat de Challenger Pro League (D1B) reprenait ses droits le weekend. Ce dimanche, nous avons eu droit Ă un explosif Ostende - Zulte Waregem.

Les temps sont très sombres pour le KV Ostende, englués à la dernière place de Challenger Pro League pour un double retrait de points.

Cependant, les Côtiers se sont donnés un sacré boost ce dimanche en battant Zulte Waregem, le leader du championnat. Ostende menait 2-0 mais a été rejoint à 2-2. En fin de rencontre, un enchaînement totalement fou d'évènements va se dérouler.

😳 | Le KV Oostende surprend le leader ! 🎯 #KVOZWA pic.twitter.com/tp4wGg3jBa — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) January 14, 2024

đŸ’„ | Jelle Vossen relance le suspens pour son équipe ! đŸ’Ș #KVOZWA pic.twitter.com/MmvVtT2pDr — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) January 14, 2024

D'abord, l'exclusion de Tanghe, qui vient de signer à Zulte Waregem en provenance d'Ostende et qui jouait son premier match avec sa nouvelle équipe...devant son ancien public. Ensuite, alors que l'on jouait la 90+2e minute, un penalty loupé par Ostende. On pense que le match va se terminer sur un 2-2, mais non...

Sur le coup de pied de but suivant le penalty manqué, la défense de Zulte-Waregem s'est très mal dégagée. Berte en a profité et a offert une superbe victoire aux Côtiers, qui démarrent 2024 sur une note positive.

FT | Une fin de match complètement dingue à Oostende ! đŸ€ŻđŸ”„ #KVOZWA pic.twitter.com/xRFNP5vceN — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) January 14, 2024

Le chemin vers le maintien reste cependant long. De son côté, Zulte Waregem est dépassé par le Beerschot en tête du classement.