Quel avenir pour Dries Mertens ? Il écarte clairement une option

Dries Mertens va-t-il continuer sa carrière au terme de la saison 2023-2024 ? Le Diable Rouge avait annoncé sa retraite, avant de faire machine arrière.

Dries Mertens (36 ans) arrivera en fin de contrat en juin prochain à Galatasaray. Il y a plusieurs mois de cela, le Diable Rouge avait déclaré que cette saison serait sa dernière, et qu'il prendrait alors sa retraite. Mais par la suite, Mertens semblait moins sûr de lui. Il pourrait donc se retrouver agent libre et opter pour un dernier défi.

Invité de l'émission de VTM "Sergio over de grens", Mertens a au moins écarté une option : le PSV Eindhoven. "Revenir au PSV ? Non, non, ils n'ont pas besoin de moi", rigole l'ancien attaquant du club néerlandais. À Eindhoven, Dries Mertens avait été brillant, inscrivant 45 buts et délivrant 41 assists en 85 matchs. Il décrochait alors un transfert au Napoli, avec le succès que l'on connaît.

Le Diable, officiellement pas encore retraité international (109 caps, 21 buts), a également sous-entendu qu'un retour en Belgique n'était pas au programme. Que fera-t-il en juin prochain ? Mystère.