Débuts retardés pour cette star de Pro League à la CAN

L'Algérie sera l'un des grands favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Fennecs comptent l'un des effectifs les mieux fournis de la compétition.

Parmi eux, Mohamed Amoura. Relativement inconnu lors de son arrivée cet été à l'Union, il a impressionné en marquant 17 buts en 25 matchs.

L'Algérie débute sa CAN ce lundi soir, par une rencontre face à l'Angola. Amoura ne prendra pas part à cette première rencontre car il est suspendu. Ses coéquipiers à l'Union lui ont souhaité bonne chance dans une vidéo postée sur les réseaux officiels du club.

One, two, three, viva l’Algérie ! 🇩🇿



Mohammed Amoura is suspended for tonight’s game against Angola, but we wish him and his teammates the best of luck in the AFCON! 🫡 pic.twitter.com/54n7ITBMAj