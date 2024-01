Un ancien joueur de Mouscron et La Gantoise est décédé à l'âge de 46 ans

Stephen Laybutt est arrivé dans notre championnat en 2003. Il a premièrement porté les couleurs de Mouscron, pendant une saison, avant de signer à La Gantoise et de disputer près de 70 matchs avec les Buffalos.

Ancien international australien, Stephen Laybutt est décédé ce week-end. Son corps a été retrouvé dans le "bushland" australien, deux jours après sa disparition. La police estime que les circonstances de sa mort ne sont pas suspectes.

Cette nouvelle frappe violemment le monde du football australien, alors que les Socceroos disputent actuellement la Coupe d'Asie. L'arrière gauche a porté les couleurs de son équipe nationale à 18 reprises.

Everyone at Football Australia and the Socceroos are deeply saddened to learn of the passing of Socceroo cap no. 444, Stephen Laybutt.



VALE