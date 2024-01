La descente en vue pour un pilier de D1A ? "Sans ça, ils joueront le maintien"

Il y a encore de nombreux matchs à jouer avant que le verdict tombe pour les fameux "Playdowns", les barrages pour le maintien. Mais plusieurs clubs bien installés en D1A sont en danger, dont le KV Malines.

Cette saison, plusieurs clubs qu'on pensait bien au chaud dans le ventre mou de D1A luttent pour leur maintien et pour éviter de disputer les "Playdowns", ou playoffs 3. C'est le cas d'OHL et Courtrai, mais aussi du Sporting Charleroi ou même du KV Malines.

Pour Patrick Goots, ancienne icône de l'Antwerp et désormais analyste, Malines doit se méfier. "Sans renforts offensifs, je crains fort que Malines finisse parmi les quatre équipes qui joueront les barrages pour le maintien", déclare-t-il dans la Gazet van Antwerpen. Malines est actuellement 10e, mais ne compte qu'un point d'avance sur le 13e, qui disputera les Playdowns.

"Bassette est out, mais aussi Nikola Storm, qui n'est pas encore de retour (ce devrait être pour les semaines à venir, nda). Lion Lauberbach n'est pas du genre à mettre 10 buts", pointe Goots. "Les matchs contre le RWDM, Courtrai, Westerlo et en déplacement à Eupen et OHL seront cruciaux. S'ils ne prennent pas assez de points durant ces 5 matchs, ils lutteront jusqu'au bout".