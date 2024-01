La République Démocratique du Congo entame sa Coupe d'Afrique par un échec et laisse déjà filer le Maroc

Après la victoire du Maroc contre la Tanzanie, la République Démocratique du Congo devait en faire de même contre la Zambie, pour ne pas laisser les Lions de l'Atlas prendre, seuls, la tête du groupe F.

Il y a quelques heures, le Maroc a réussi son entrée en lice dans cette Coupe d'Afrique des Nations en prenant logiquement la mesure de la Tanzanie (3-0).

Dans ce groupe F, la République Démocratique du Congo devait imiter la performance du demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde pour ne déjà voir la première place de ce groupe F s'envoler.

Au rayon des compositions, Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) et Théo Bongonda (ex-Genk) sont titulaires pour les Congolais. Sur le banc, on retrouve le limbourgeois Joris Kayembe.

À la surprise générale, c'est la Zambie qui ouvre le score. Les Zambiens profitent d'une sortie de Mpasi pour rapidement jouer une rentrée en touche et ouvrir le score, de l'extérieur du grand rectangle (0-1, 23e).

Forcé de réagir, le Congo ne tarde pas. Il ne faut que quatre minutes à Yoane Wissa pour remettre les deux équipes à égalité, sur un service de Cédric Bakambu (1-1, 27e). Ensuite, le scénario relève du miracle.

La République Démocratique pousse pour logiquement prendre l'avance. Plus de vingt frappes au but, contre trois pour la Zambie. Mais le marquoir ne bouge pas et affiche toujours un score de parité. Et malgré de nouvelles occasions franches dans les dernières minutes, le score n'évolue plus.

Partage miraculeux pour la Zambie, qui met en échec la RDC dès son entrée dans la compétition. La belle opération de la journée est donc réalisée par le Maroc, qui prend la tête du groupe F de cette Coupe d'Afrique des Nations.