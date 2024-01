🎥 Difficile de plus mal le botter : l'horrible penalty d'un ancien d'Anderlecht à la CAN

L'Afrique du Sud a été battue 2-0 par le Mali à la CAN. Percy Tau a pourtant eu une opportunité en or d'ouvrir le score.

Percy Tau n'était pas encore présent à Anderlecht lors de la malédiction des penaltys qui sévissait au club en début de décennie précédente. Il n'empêche que son envoi des onze mètres contre le Mali n'a rien à envier à ceux de Mbark Boussoufa ou Matias Suarez contre le Partizan Belgrade.

Aligné lors du premier match de groupe de l'Afrique du Sud, Tau a pris le temps de respirer avant de s'élancer et d'ouvrir son pied gauche. Sans doute un peu trop : son ballon est passé très loin des cages maliennes.

Terrible penalty kick from Percy Taupic.twitter.com/rKjzenXnqL — FootColic ⚽️ (@FootColic) January 16, 2024

Un raté d'autant plus coupable que les Bafana Bafana n'ont pas réussi à marquer et se sont même inclinés 2-0 pour leur entrée en matière à la CAN.