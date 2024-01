L'entraîneur de Courtrai euphorique après sa première : "Venir gagner au Standard, sans encaisser,.."

Freyr Alexandersson, le nouvel entraîneur du KV Courtrai, a directement marqué les esprits. Pour sa première, les Kerels se sont imposés sur la pelouse du Standard.

Le duel des premières a tourné en faveur de Freyr Alexandersson, qui s'est imposé avec le KV Courtrai sur la pelouse du Standard. Sur une grosse erreur de Zinho Vanheusden, c'est l'ancien Rouche, Felipe Avenatti, qui a inscrit le seul et unique but de la partie. Tout un symbole.

"Venir gagner au Standard, sans encaisser de but,... En termes de résultat, cela n'aurait pas pu être mieux. Dans l'éthique de travail et dans les schémas défensifs, nous avons été très costauds. Tant physiquement que mentalement, d'ailleurs. Je ne pouvais pas demander plus pour une première" se réjouissait le nouveau T1 en conférence de presse.

Courtrai doit s'appuyer sur sa victoire au Standard

Logiquement, Freyr Alexandersson a néanmoins remarqué qu'il restait beaucoup de travail au KVK. "Nous avons besoin de plus de temps pour peaufiner l'aspect technique, mais nous devons premièrement retrouver la confiance et apprendre aux joueurs à évoluer ensemble. Cette victoire, c'est un premier pas positif sur lequel nous pouvons nous appuyer."

C'est en reculant que le KV Courtrai a terminé cette rencontre. Savoir faire le dos rond, c'est aussi une nouveauté dans les rangs de la lanterne rouge. "Défendre fait partie du football. Nous ne devons pas pratiquer un football romantique, mais impitoyable. On ne peut plus être naïfs, on doit marquer des points" a conclu Freyr Alexandersson.