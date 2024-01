Du Maroc... à Malte, le choix étonnant d'un jeune belge

Sami El Anabi, passé par l'Excelsior Virton en Belgique, continue son début de carrière mouvementé. Cette fois, il espère se poser... en D1 maltaise !

La dernière fois que nous avions contacté Sami El Anabi (23 ans), c'était dans des circonstances difficiles : le jeune défenseur belgo-marocain, qui évoluait au Wydad Casablanca, avait vécu de près le tremblement de terre dont avait été victime le Maroc (lire ici). Quelques mois plus tard, El Anabi quitte le pays d'origine de ses parents, direction Malte.

Après avoir été prêté à l'AS Salé, il a en effet refusé de revenir au Wydad, dont il était propriété. "Je jouais à Salé, j'ai même été désigné capitaine pour quelques matchs. Sur le plan personnel, ça se passait bien. Mais il y a eu des problèmes en interne, je n'ai pas été payé. J'ai donc demandé à quitter le club", explique-t-il. Une fois le prêt rompu, il opte pour un nouveau défi.

Du Wydad à Malte

"Vu que j'avais pu jouer à Salé, le président du Wydad voulait que je reste. Mais je lui ai dit que je voulais partir. Il m'avait promis de me laisser partir libre", pointe El Anabi. Said Naciri, président du Wydad, vient qui plus est d'être mis en détention pour une affaire de trafic de drogue, ce qui laissait peu optimiste quant à l'avenir du club. "Je suis parti au bon moment, des équipiers restés au club me disent que c'est un peu étrange en coulisses".

Le voilà donc à Malte, à Marsaxlokk. "L'opportunité s'est présentée, le projet m'a convaincu. C'est un club qui joue pour le top 3, et les premières places du championnat maltais donne accès à l'Europe. C'était un objectif pour moi", souligne Sami El Anabi. "Le jeu est physique, un peu comme en Bulgarie. Mais en termes d'infrastructure, c'est très professionnel. Pas au niveau du Wydad mais meilleur qu'au Spartak Varna, par exemple".

Un retour en Belgique était dans un coin de sa tête mais n'a pas abouti. "Il y avait de l'intérêt en provenance de Challenger Pro League l'été passé, mais ça ne s'est pas fait, car le président du Wydad a bloqué mon départ. Ca m'aurait plu, bien sûr, car on connaît la qualité du foot belge", reconnaît l'ancien espoir de l'Excelsior Virton, qui n'a pas eu l'opportunité de jouer en Pro League. L'objectif, pour le moment, est de se poser.

"J'ai fait 4 clubs en un an et demi... Il est temps de me poser un peu et j'espère que ce sera ici. Mais je n'ai aucun regret concernant le Maroc. Oui, ça s'est un peu moins bien terminé", concède El Anabi. "Mais j'ai pu goûter à une Coupe du Monde des Clubs, à une finale de Champions Ligue africaine. J'ai joué dans le club dont mon père est supporter. Tout ça, ce sont des souvenirs que je chérirai".