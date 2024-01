La Gantoise tient le successeur de Malick Fofana

La Gantoise se cherche un nouvel ailier gauche suite au départ de Malick Fofana. Franck Surdez pourrait être l'heureux élu.

Avec les 17 millions perçus pour la vente de Malick Fofana à Lyon, La Gantoise a le budget pour se montrer actif dans la recherche de son successeur. Pourtant, les dirigeants buffalos semblent jouer la carte du pari plutôt que de miser sur une valeur sûre.

En effet, selon Het Nieuwsblad, Franck Surdez sera le prochain renfort gantois. Il s'agit d'un ailier gauche suisse de 21 ans qui évolue au Neuchatel Xamax. Le garçon s'est signalé en première partie de saison avec 7 buts et 7 assists en deuxième division suisse.

🇨🇭• Franck #Surdez (2002) c’est déjà 7 buts & 7 passes décisives en 17 apparitions avec @XamaxFCS (Challenge League) à la mi saison.



L’ailier de formation peut aussi évoluer en pointe et a même goûté au poste de piston.



Il est également international espoirs suisse. (1/5) pic.twitter.com/5QFIYw4Ltg — ‏ً (@BooskAxel) January 1, 2024

L'international espoir suisse serait déjà en Belgique pour passer ses tests médicaux, l'officialisation de l'accord entre toutes les parties ne devrait donc plus tarder. Fera-t-il aussi bien que Mohamed Amoura et son futur coéquipier Archie Brown, deux joueurs arrivés de Suisse cet été, et qui ont déjà apporté une belle plus-value ?