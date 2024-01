Diables Rouges : le transfert le plus surprenant de l'hiver est officiel !

Leander Dendoncker (28 ans) ne compte que 15 apparitions toutes compétitions confondues cette saison avec Aston Villa, dont 8 à peine en championnat.

Une situation peu confortable pour le milieu de terrain qui devra se battre jusqu'au dernier jour pour espérer faire partie du noyau disputant l'Euro 2024. Une chose est sûre, Dendoncker devait changer d'air. Et c'est chose faite.

L'un des transferts les plus surprenants de ce mercato hivernal est maintenant officiel. Leander Dendoncker est prêté au Napoli jusqu'en fin de saison, avec une option d'achat fixée à 9 millions d'euros.

Ce transfert dans un grand club d'Europe pourrait permettre à Dendoncker de se mettre en évidence aux yeux de Domenico Tedesco, alors qu'il n'a plus été appelé depuis la rencontre face à l'Autriche, le 17 juin.

From Belgium to Napoli. Welcome Leander! 👋



