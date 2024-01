Un miracle qui cache l'essentiel : La Gantoise perd encore des plumes et laisse un boulevard à Anderlecht

La Gantoise est revenue de loin contre Westerlo (2-2). Les Buffalos confirment leurs difficultés des dernières semaines.

Hein Vanhaezebrouck avait prévenu depuis le début de la saison : avec les nombreux joueurs concernés par la CAN et la Coupe d'Asie, le mois de janvier serait compliqué. Ajoutez à cela les départs de Gift Orban et surtout de Malick Fofana, vous obtenez une prophétie terriblement confirmée.

Ce soir, les Buffalos sont passés à deux doigts d'une troisième défaite en trois rencontres à domicile face à Westerlo. La Ghelamco Arena se préparait à un concert de sifflets lorsque les siens étaient menés 1-2 en fin de temps additionnel. Mais Omri Gandelman est passé par là sur phase arrêtée pour sauver les apparences en dernière minute.

La Gantoise en perte de vitesse

Le médian israélien avait déjà remis La Gantoise à hauteur en toute fin de première période, alors que Westerlo menait depuis la 17e minute et ce but signé Roméo Vermant, arrivé du Club de Bruges. Autre ancien Blauw en Zwart déterminé à jouer un vilain tour à son ancien meilleur ennemi, Rik De Mil a à nouveau repris espoir sur ce penalty converti par Nicolas Madsen à la 87e minute. Avant la fin de match que l'on connait.

Malgré la déception, les Campinois profitent de ce point pour passer devant le RWDM et Charleroi. De son côté, La Gantoise se fait doubler par le Club de Bruges à la troisième place. Les troupes d'Hein Vanhaezebrouck sont à quatre points d'Anderlecht avant le match du Sporting contre l'Union.