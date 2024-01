Thorgan Hazard sauveur de la maison mauve : "Maintenant que j'ai marqué ce premier but..."

Thorgan Hazard a inscrit son tout premier but pour Anderlecht. Une première qui tombe à pic puisque cela offre un point in extremis au Sporting.

Jusqu'à ce dernier embrasement du Lotto Park, on pouvait qualifier la montée au jeu de Thorgan Hazard de franchement brouillonne. Et puis il y a eu ce but salvateur, qui a permis à Anderlecht de mettre fin à la série de huit défaites consécutives face à son meilleur ennemi bruxellois.

Après la rencontre, le Diable Rouge est revenu sur cette soirée un peu folle : "Je ne sais pas si on peut vraiment dire que je suis le sauveur, même si ça rapporte un point important vu les derniers matchs. On voulait gagner mais on savait que ce ne serait pas facile contre cette équipe. C'est un point mérité je pense. Avec le système des playoffs c’est bien de ne pas les laisser faire cavalier seul, on est là pour les titiller" déclare-t-il au micro d'Eleven.

Thorgan reste toutefois lucide sur la nécessité de montrer autre chose à titre personnel : "C’est vrai que je ne suis pas très bien rentré, ça s'est vu sur quelques actions mais j’étais au bon endroit au bon moment. Maintenant que j'ai marqué ce premier but, j’espère que cela va déclencher quelque chose. J'ai souvent dû attendre de marquer mon premier but dans mes différents clubs, mais après ça, c'est plus facile d'enchaîner".