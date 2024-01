Du favoritisme à Anderlecht ? "S'il était Danois, il serait titulaire à tous les matchs..."

Anderlecht n'a pas bien commencé son année 2024. Les Mauves ont réalisé deux prestations très moyennes face à l'Union, et certains joueurs commencent à tirer la langue.

Sur le plateau de La Tribune, la question des joueurs en (mé)forme a été adressée. Philippe Albert, qui n'hésite jamais à donner son avis, a souligné l'entrée au jeu de Thorgan Hazard, qui a égalisé en fin de match. "Il l’a dit lui-même à l’interview, c’est un gars assez lucide : il n’est pas bien. Mais voilà, il égalise et on retiendra ça."

L'ancien Diable Rouge s'inquiète également de l'état de forme de Kasper Dolberg. "Il a un contrecoup. Ce serait bien de lancer Vazquez, qui est beaucoup plus ennuyant pour des joueurs comme Burgess ou Sykes."

Selon Albert, Brian Riemer aurait ses chouchous dans le groupe, et cela aurait quelque chose à voir avec le fait qu'ils soient ou non Danois. "Si Thorgan était Danois, il serait titulaire à chaque match. Je le pense vraiment. L’exemple, c’est Kasper Dolberg, qui n’en touche plus une depuis quelques semaines et qui est toujours titulaire."