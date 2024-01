Le Club de Bruges passe par toutes les émotions face à la lanterne rouge, le Cercle explose en plein vol

Le Club de Bruges et Courtrai ont livré un match fou (3-3). Moins de suspense entre le Cercle et Westerlo.

Un Club de Bruges en pleine bourre (invaincu depuis dix matchs en Pro League) à domicile contre la lanterne rouge courtraisienne : match on ne peut plus déséquilibré sur papier pour débuter cette 23e journée de Pro League. D'autant que malgré les rumeurs de turnover, Ronny Deila alignait son équipe type.

Sans plus attendre, Philip Zinckernagel ouvrait le score au quart d'heure, profitant d'un ballon relâché par Tom Vandenberghe pour conclure une période d'intense domination brugeoise. De quoi promettre un récital en deuxième période ? C'est tout l'inverse qui s'est produit.

© photonews

Revenu des vestiaires avec d'autres intentions, Courtrai a pressé les Blauw en Zwart beaucoup plus haut et s'en est rapidement vu récompensé. Sept minutes après la reprise, Jonathan Afolabi égalisait à la stupeur générale. Un quart d'heure plus tard, c'est carrément dans un silence de cathédrale que Massimo Bruno faisait 1-2 après une nouvelle récupération haute dans les pieds d'Hugo Vetlesen.

Le Club de Bruges fébrile, Westerlo fesse le Cercle

Le Jan Breydelstadion reprenait vie dans le dernier quart d'heure grâce à un cafouillage des Kerels sur corner sanctionné par Brandon Mechele pour l'égalisation (2-2). De quoi relancer la machine brugeoise : à la 86e minute, Igor Thiago prolongeait l'euphorie d'un coup de casque dont il a le secret (3-2).

© photonews

Deux gros coups sur la tête qui n'ont pas mis Courtrai à terre. Alors que l'on pensait la rencontre définitivement gagnée pour le Club, la dernière attaque courtraisienne prenait une nouvelle fois l'équipe de Ronny Deila à défaut dans le temps additionnel. Avec ce 3-3 inattendu, le Club pourrait voir La Gantoise reprendre sa troisième place. De son côté, Courtrai garde sa dernière place, avec trois points de retard sur Louvain, mais continue à monter en puissance depuis l'arrivée de Freyr Alexandersson.

Dans l'autre rencontre, le Cercle a très mal débuté son match à Westerlo : après une demi-heure, les Campinois menaient déjà 4-0. Malgré l'exclusion de Tuur Rommens et deux buts pour sauver l'honneur, le Cercle concède une lourde défaite (4-2) et pourrait voir le fossé avec le top 6 monter à cinq points.