🎥 La crise pour de bon à La Gantoise : les Buffalos explosent en vol à Saint-Trond et perdent deux joueurs cadres

Hein Vanhaezebrouck avait prévenu que la deuxième partie de saison de La Gantoise serait difficile. Mais il ne pensait sans doute pas qu'elle le serait à ce point.

Voir un canari plumer un Buffalo, une scène relativement surprenante pour le commun des mortels mais pas pour qui a suivi l'évolution de la Pro League ces dernières semaines. Privée de nombreux internationaux présents à la CAN ou à la Coupe d'Asie, orpheline de plusieurs cadres partis au mercato (dont Hugo Cuypers, qui n'était pas présent au Stayen), La Gantoise n'a pas encore gagné depuis la reprise et s'est encore un peu plus enfoncée à Saint-Trond avec une défaite 4-1.

Gand a pourtant ouvert le score après la demi-heure. Mais même ce joli but de Peter Gerkens (entaché d'une obstruction...de l'arbitre) au début de la phase avait bien du mal à redonner le sourire à Hein Vanhaezebrouck. C'est qu'en plus des absents cités ci-dessus, l'entraîneur a également perdu Sven Kums, sorti sur blessure après 26 minutes, et Archie Brown, exclu presque dans la foulée.

ūüė≥ | L'arbitre aurait-il dû arrêter le jeu avant le but du KAA Gent ? ‚ĚĆ #STVGNT pic.twitter.com/dEtnYh8gVS — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) February 1, 2024

Avec ces nombreux changements forcés, La Gantoise a pris l'eau dans le deuxième acte. Kahveh Zahiroleslam a inscrit un doublé pour renverser le cours de la partie avant qu'Aboubakary Koita, tout juste rentré de la CAN, ne plante lui aussi deux buts pour clore la soirée. Grâce à ce succès, le STVV revient à deux points du Cercle tandis que les Gantois manquent l'occasion de repasser devant le Club de Bruges.