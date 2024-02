L'avis très tranché de Brian Riemer suite à la plainte du RWDM : "J'en suis heureux"

Le RWDM a demandé à rejouer son match face à Malines après un penalty non sifflé. Pour l'entraîneur anderlechtois, c'est un "moment crucial" pour la Belgique.

Le RWDM a récemment porté plainte devant les instances du football et a demandé à rejouer son match face à Malines suite à un penalty non sifflé de la part de l'arbitre. Une plainte qui fait suite à celle de Genk pour l'histoire du "Penaltygate" face à Anderlecht et qui a débouché sur un replay du match, à l'heure d'écrire ces lignes.

En conférence de presse après avoir partagé face aux Malinois, Brian Riemer s'est dit satisfait de voir cette plainte arriver maintenant et pas en fin de saison. "Imaginez qu'on n'en parle plus depuis sept semaines et que, soudain, il faille rejouer ou que les instances d'appel prennent une décision", a confié l'entraîneur des Mauves.

"Tout le monde savait que cela allait arriver. D'ailleurs, imaginez ce qui se passera au moment où cela comptera vraiment. Quand il s'agira de la relégation et qu'un point pourra faire la différence. Ou lors des playoffs, quand un point peut faire la différence pour une place européenne. Dans ce genre de cas, vous recevrez deux ou trois plaintes par semaine, j'en suis sûr. C'est pourquoi je suis heureux que cela se produise maintenant".

Selon lui, le monde a cru que l'arrivée du VAR allait tout changer et supprimer toutes les erreurs : "Mais aujourd'hui, d'autres erreurs se produisent. Et les clubs cherchent la moindre faille dans le règlement".