Ca se confirme : fin du parcours en Allemagne pour Thomas Meunier

Thomas Meunier va quitter l'Allemagne. Laissé de côté par le Borussia Dortmund, il profite du fait que le mercato turc est encore ouvert pour faire ses valises.

Ce lundi soir, nous apprenions que Thomas Meunier était en discussions avancées avec le club de Trabzonspor en vue d'un départ surprise de dernière minute (lire ici). Le Diable Rouge avait en effet été mis de côté par le Borussia Dortmund pour la liste européenne, ce qui était un message clair. Une grosse déception pour Meunier, qui était redevenu titulaire en Bundesliga ces dernières semaines.

Ce mardi, Fabrizio Romano, déjà à la base de l'information, a quasi-officialisé la nouvelle avec son fameux "Here we go". Thomas Meunier sera prêté jusqu'au terme de la saison à Trabzonspor, où son salaire sera pris en charge par le Borussia. Le 30 juin prochain, il sera ensuite libre de s'engager où il le souhaite, son contrat arrivant à terme chez les Schwarzgelben.

Trabzonspor est actuellement 4e de Süper Lig turque. À Trabzon, Meunier retrouvera des noms connus tels que Paul Onuachu, Stefano Denwsil qu'il a connu à Bruges ou encore Mahmoud Trezeguet (ex-Mouscron).