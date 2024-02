En course pour des Play-Offs historiques, le Cercle prolonge le contrat d'un joueur incontournable

Le Cercle ne s'est jamais qualifié pour les Play-Offs 1. Cela pourrait être la toute première fois, dans cette saison historique pour les Groen & Zwart.

Malgré une finale de Coupe de Belgique en 2009-2010 lui permettant de disputer les tours préliminaires d'Europa League la saison suivante, le Cercle de Bruges n'a, dans son histoire, jamais participé aux Play-Offs 1.

Six journées avant la fin de la phase classique, les Groen & Zwart sont actuellement sixièmes et qualifiés et réalisent probablement la meilleure saison de leur histoire récente.

Hannes Van der Bruggen prolonge l'aventure au Cercle de Bruges

Les dirigeants brugeois le savent, leurs joueurs seront courtisés en été, et il est déjà temps d'assurer leur futur au Jan Breydel. Ce mercredi, le Cercle vient de publier son tout premier podcast, "l'Association" dans lequel était invité Hannes Van der Bruggen.

Émission dans laquelle il a été annoncé que le Cercle avait levé l'option d'une année supplémentaire dans le contrat du milieu de terrain, qui est désormais sous contrat jusqu'en juin 2025 dans la Venise du Nord.