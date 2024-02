Finale folle en Coupe d'Asie : tous les favoris éliminés

Nouvelle surprise en Coupe d'Asie : l'Iran, dernier véritable favori en lice, est éliminé. Le Qatar, tenant du titre, disputera la finale contre la Jordanie.

Personne n'aurait parié sur une telle finale : après que la Jordanie ait déjà créé la surprise en éliminant la Corée du Sud en demi-finale, c'est désormais l'Iran qui a pris la porte des oeuvres du Qatar. Et même si le Qatar est le tenant du titre, bien peu lui donnaient des chances de conserver son trophée.

Les grands favoris, à savoir l'Australie, le Japon, la Corée du Sud voire l'Arabie Saoudite et maintenant l'Iran, ont tous été éliminés les uns après les autres. C'est donc la Jordanie, désormais, qui rêve de décrocher sa première Coupe d'Asie aux dépens du Qatar, qui joue à domicile. Tout se passe comme dans un rêve pour le petit émirat qatarien, qui ne devait déjà pas accueillir la compétition et a profité du retrait de la Chine pour cause de reprise de cas de Covid.

Akram Afif, l'ancien d'Eupen, a été le grand homme de la qualification qatarienne avec un but et une passe décisive lors de la victoire 2-3 contre l'Iran.