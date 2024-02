L'homme qui sort OHL du marasme de la relégation livre sa recette

OHL n'occupe plus une place de relégation potentielle après avoir obtenu 11 points sur 15 lors des cinq derniers matchs. L'approche de l'entraîneur espagnol Oscar Garcia commence à porter ses fruits. Pourtant, son arrivée avait semé le doute dans l'esprit des suiveurs.

La saison est stressante à Den Dreef. Personne n'aurait pu imaginer que les Brabançons rencontreraient de tels problèmes. Marc Brys a été limogé en octobre après dix matchs où seuls 9 points ont été pris. La chimie n'était plus là.

Garcia a explosé après le non-match à Gand

Oscar Garcia, un entraîneur avec un passé glorieux en tant que joueur, surtout sous le maillot du FC Barcelone avec lequel il a remporté quatre titres, deux coupes et une Coupe d'Europe. Les attentes étaient élevées, mais il a commencé avec un bilan désastreux de 1 sur 24.

A OHL, les dirigeants ont cependant regardé au-delà de ces résultats. Hormis l'Union, les sept premiers du championnat ont été affrontés pendant cette période. Six matchs qu'ils ont tous perdus, souvent par un seul but d'écart. Garcia est cependant resté calme et a prêché la sérénité. Sauf après le 4-0 contre Gand. C'est là que ça a explosé dans le vestiaire et cela a été le début du retournement de situation.

Garcia a explosé dans le vestiaire et a été dur envers ses joueurs. Le déclic... Depuis son arrivée, il a mis l'accent sur l'organisation et cela porte ses fruits maintenant. Lors des quatre derniers matchs, OHL n'a encaissé que deux buts. Garcia ne cherche donc pas à jouer le football de Barcelone, mais regarde surtout ce qu'il a sous la main et cherche à faire des résultats.

Il écoute son équipe

Les enquêtes menées au sein du club nous révèlent qu'il y a une énorme différence entre l'approche de Brys et celle de Garcia. Il écoute son staff, y compris son équipe de performance. Lorsque ceux-ci ont indiqué sous Brys que les joueurs avaient besoin de repos, il a ajouté une course en plus parce qu'il pensait que la condition physique n'était pas assez bonne.

Sous Garcia, il y a maintenant moins d'entraînements et plus courts, mais plus intensifs. Plus tactiques et plus axés sur le ballon aussi. Les joueurs reviennent maintenant avec plaisir à l'entraînement, alors qu'au cours des premiers mois de la saison, cela avait disparu.

Le coach de 50 ans est passionné par le jeu et passe son temps à analyser des matchs de football dans son bureau. Il convoque également régulièrement les différentes lignes. Les défenseurs, les milieux de terrain ou les attaquants reçoivent alors de brèves instructions. Jamais trop longues, pour ne pas perdre l'attention.

Mais il a aussi emmené avec lui un sergent-instructeur en la personne de Manel Exposito. Alors que Garcia supervise, Exposito est l'homme qui crie, encourage... Le catalyseur, pour ainsi dire.

Tout semble se mettre en place, mais les trois prochaines semaines seront décisives. Avec le Standard, Charleroi et RWDM au programme, ils affrontent trois concurrents directs. Un cinq sur neuf ou mieux serait un énorme pas vers le maintien. À Garcia de maintenir les troupes aussi affûtées que lors des quatre derniers matchs.