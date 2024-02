Domenico Tedesco calme le jeu autour de la sélection de Charles De Ketelaere à l'Euro

Le joueur de l'Atalanta a retrouvé la grande forme depuis son arrivée à Bergame. Sa fin de saison sera-t-elle suffisante pour lui garantir une place à l'Euro ?

Plus gros transfert sortant de l'histoire du Club Bruges avec pour destination l'AC Milan, tout semblait être un rêve pour Charles De Ketelaere qui a finalement vécu un "cauchemar". Incapable de se faire une place chez les Rossoneri, il a pris son envol pour atterrir juste à côté de Milan, à Bergame !

Tedesco satisfait de De Ketelaere

Décisif dès son arrivée et surtout depuis plusieurs semaines, Charles De Ketelaere aurait-il sa place dans la sélection des Diables Rouges pour l'Euro 2024 en Allemagne l'été prochain ? La question a été posée à Domenico Tedesco après le tirage au sort de la Nations League 2024.

"Son entraîneur à l'Atalanta, Gasperini, lui fait confiance et vous voyez qu'il s'épanouit. Il joue presque tous les matchs. Et s'il ne commence pas, il entre en jeu et est décisif. Il marque des buts, joue à plusieurs postes", a commenté le sélectionneur des Diables dans un entretien accordé à Het Nieuwsblad.

Mais ce dernier a également calmé le jeu : "Nous sommes en février, ce n'est pas un sprint mais un marathon jusqu'à l'Euro. Nous ferons le bilan à la fin".