En pleine confiance, l'Union ira-t-elle jusqu'au bout cette fois ? "Personne n'a besoin de repos"

L'Union Saint-Gilloise a des ambitions et les affiche clairement : le titre, mais aussi la Coupe de Belgique et une longue aventure en Europe. Mais ne risquent-ils pas, une fois de plus, de passer à côté de tous les trophées si aucun choix n'est fait ?

Largement en tête du championnat, l'Union Saint-Gilloise réalise, pout l'instant, une saison incroyable avec une demi-finale en Coupe de Belgique et un pied en Europe après avoir été reversé en Conference League. "Notre groupe est armé pour se battre sur tous les fronts", a confié Philippe Bormans en serrant les poings dans Het Laatste Nieuws. "Nous le montrons chaque semaine. Ou plutôt, tous les trois jours. La saison dernière, nous avons disputé 57 matches officiels. Cette saison, nous n'en serons pas loin". Le nombre de match n'est pas un problème pour l'Union Le CEO de l'USG est convaincu que le nombre de matches ne posera pas de problème cette saison. "Jouer un match tous les trois jours est difficile. Mais l'appétit du groupe de joueurs est énorme. Ils veulent le titre, il reste deux matches en Coupe de Belgique et en Europe, personne n'a besoin de se reposer." "Même si je constate que tout est mieux équilibré par rapport à la saison dernière", a ajouté Bormans. "Nous avons obtenu dix-huit sur dix-huit lors des matches qui ont suivi les duels européens. Cela montre que nous sommes concentrés." L'Union retrouvera la Conference League jeudi prochain avec son barrage face à l'Eintracht Francfort alors qu'en championnat, il y aura encore le Standard, l'Antwerp ou encore La Gantoise à jouer.





