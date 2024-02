Un futur carton bleu dans le monde du football ? La réponse de la Fifa jette un froid

Il s'agit probablement d'une énorme révolution si elle arrive à aboutir : l'instauration d'un carton bleu dans le milieu du football qui permettrait de mettre un joueur dehors pendant dix minutes.

Cette idée a été mise sur la table hier par le Telegraph qui avait expliqué qu'une phase de test serait bientôt mise en place pour l'application de cette nouvelle règle.

Cependant, il n'aura pas fallu très longtemps à la Fifa pour communiquer officiellement sur cette potentielle nouvelle règle et de faire passer cette information de l'effet d'une bombe à un pétard mouillé.

"La Fifa aimerait être clair sur le fait que ces informations concernant ce qu'on appelle le 'carton bleu' au niveau professionnel sont incorrectes et prématurées", peut-on lire dans un communiqué.

"De tels essais, s'ils devaient être réalisés, devraient être limités à des tests de manière responsable à des niveaux inférieurs, un position que la Fifa à l'intention de réitérer lorsque ce point sera à l'ordre du jour lors de l'AGA de l'International Football Association Board (IFAB) le 2 mars prochain."

FIFA wishes to clarify that reports of the so-called 'blue card' at elite levels of football are incorrect and premature.



Any such trials, if implemented, should be limited to testing in a responsible manner at lower levels, a position that FIFA intends to reiterate when this…