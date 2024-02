Anderlecht a bien joué le coup : ce joueur aurait pu rejoindre un autre club belge... contre 10 millions d'euros !

Malgré quelques premières semaines difficiles, Luis Vazquez fait progressivement son trou dans le noyau du Sporting d'Anderlecht. L'attaquant sud-américain aurait pourtant pu signer dans un autre club belge... le FC Bruges, qui offrait 10 millions d'euros !

L'arrivée de Luis Vazquez à Anderlecht n'a pas été simple. Barrière de la langue, concurrence importante et difficulté à s'adapter, le jeune buteur n'a pas vécu les semaines les plus amusantes de sa carrière lorsqu'il a posé ses valises sur le sol belge.

Mais depuis, tout a changé. Vazquez s'est adapté, est en forme et le prouve. Un but contre le Cercle en fin d'année 2023, un autre contre Malines début 2024, l'Argentin de 22 ans ne connaît pratiquement que des montées au jeu, mais sait se rendre décisif. Il a tout de même été titularisé contre La Gantoise, lors du dernier match, mais n'est pas parvenu à trouver le chemin des filets.

L'international espoir argentin continue de se familiariser à son nouvel environnement et suit des leçons d'anglais, à raison de huit heures par semaine. "Ça aide beaucoup. Quand l'entraîneur explique quelque chose de tactique, sur le pressing, je peux enfin le comprendre. Heureusement tout de même, de nombreux coéquipiers parlent ma langue" a-t-il déclaré dans les colonnes du Nieuwsblad.

© photonews

Avant Anderlecht, Luis Vazquez aurait pu rejoindre le Club de Bruges

Vazquez est donc un joueur du Sporting d'Anderlecht, mais aurait déjà pu rejoindre la Belgique, quelques années plus tôt, en s'engageant dans la Venise du Nord. Dans le média du nord du pays, on évoque une offre brugeoise... de 10 millions d'euros, plus de deux fois ce que les Mauves ont offert à Boca Juniors cet été (4.5M€).

"Oui, il y a eu une offre du Club de Bruges il y a quelques années. Je ne pense pas que les clubs aient trouvé un accord à ce moment-là et je ne me suis jamais mis ça en tête. Je suis heureux d'avoir fini à Anderlecht."

Même si, pour le moment, il reste dans le rétroviseur de Kasper Dolberg. "J'apprends beaucoup de lui. Comment il se positionne, comment il court. Le système ne le permet pas vraiment, mais j'aimerais beaucoup que l'on joue ensemble" a conclu Luis Vazquez.