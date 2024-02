Deux grands talents de Genk pourraient faire leur grands débuts

Le Racing doit absolument gagner demain face à Malines, afin d'un peu calmer la tension et faire baisser la pression qui entourent actuellement le club limbourgeois.

A la veille d'un déplacement compliqué à Malines, Wouter Vrancken est revenu sur deux grands talents qu'il a retenu et qui pourraient faire leurs débuts en pro.

Kostas Karetsas est considéré comme l'un des plus grands talents de Belgique. Le jeune milieu offensif de 16 ans a inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives en 14 matches avec Jong Genk : "Il évolue bien avec le Jong Genk et c'est un très bon joueur, même si nous devons aussi faire attention par rapport à l'engouement qu'il suscite", a expliqué Vrancken à Het Laatste Nieuws.

Transféré de Mönchengladbach pour près d'1 million d'euros l'été dernier, Noah Adedeji-Sternberg est un ailier qui a inscrit quatre buts pour deux passes décisives en 19 matches avec Jong Genk : "C'est un joueur qui sait créer beaucoup de danger. C'est un profil à la Mike Trésor, quelqu'un qui peut se faufiler entre les lignes", indique le coach. Le joueur de 18 ans pourrait également être aligné contre Malines.