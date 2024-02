La Turquie, le mauvais choix pour Meunier ? "Il a encore moins de chances d'être à l'Euro..."

C'est officiel : Thomas Meunier est prêté à Trabzonspor. Le latéral droit a selon certains observateurs pris un sérieux risque de ne pas être sélectionné à l'Euro avec la Belgique.

Franky Van Der Elst en fait partie. Dans les colonnes du Nieuwsblad, il a commenté le choix de Meunier de signer en Turquie.

"Ses chances de participer au Championnat d'Europe n'étaient déjà pas très grandes et je pense qu'elles viennent d'encore se réduire", commence Van Der Elst. "Le niveau (du championnat turc) est bien inférieur à celui de la Bundesliga. Il ne disputera pas non plus la Ligue des Champions."

Van Der Elst pense que ce choix a pu être influencé par Domenico Tedesco. "Peut-être que Tedesco a dit à Meunier que cela serait de toute façon difficile d'être à nouveau sélectionné chez les Diables Rouges. Il a donc peut-être fait un choix financier un peu plus tôt. Je le comprendrais, il déjà 32 ans."