"Il aurait pu dominer la Premier League..." : l'étonnante révélation d'un ancien coach de Chelsea sur Romelu Lukaku

Romelu Lukaku appartient toujours à Chelsea. En deux passages chez les Blues, le Diable Rouge n'est jamais parvenu à s'imposer. Son avenir s'écrira sans doute loin de Stamford Bridge.

Après une saison 2020-2021 de très haut niveau sous le maillot de l'Inter Milan, Romelu Lukaku rejoignait Chelsea pour la seconde fois. Les Blues dépensaient 113 millions euros pour se l'offrir...avec la suite que l'on connait.

Pourtant, quelques années avant, il aurait déjà pu revenir à Londres. C'est ce qu'a expliqué Antonio Conte dans les colonnes du Telegraph. Ce dernier explique qu'après sa première saison à Chelsea en 2016-2017 - où il avait remporté la Premier League, il avait discuté avec Lukaku pour qu'il revienne au club.

Les révélations d'Antonio Conte sur Romelu Lukaku

"Après ma première saison à Chelsea, j'ai discuté avec Lukaku et Van Dijk", a expliqué Conte. "Je pense qu'avec ces deux joueurs importants, nous aurions pu changer la situation. Nous aurions pu dominer l'Angleterre."

Finalement, Lukaku quittera Everton cet été-là et signera à Manchester United pour près de 85 millions d'euros. Quelques années plus tard, il remportera la Serie A avec l'Inter sous les ordres de Conte et signera à Chelsea...